2019-12-16T11:23:13+03:00
Общество

В Томской области экспорт пищевой продукции вырос почти в 20 раз

Местные производители поставляют за рубеж в основном мясо и мороженое
Антонина Ленская
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Томское мороженое стало одной из статей экспорта в сопредельные государства.Томское мороженое стало одной из статей экспорта в сопредельные государства.Фото: из открытых источников
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Региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует: в текущем году значительно вырос экспорт пищевой продукции с территории Томской области. Так, в 2018-м было экспортировано 89 тонн колбасных изделий и мороженого, а за истекший период 2019 года - уже 1 767 тонн подконтрольной продукции.

Под контролем Управления Россельхознадзора по Томской области с территории региона отправлено 1 027 т мяса птицы и субпродуктов в Китай, 635 т свинины в Монголию, а также 104 т мороженого в Китай, Монголию и Узбекистан.

Значительное увеличение экспорта пищевой продукции связано с получением разрешений на экспорт от Китайской Народной Республики (мясо и субпродукты птичьи) и Монголии, которые были даны томским предприятиям «Межениновская птицефабрика», «Сибирская Аграрная Группа» и «Компания Эскимос». Их продукция вполне соответствует высоким требованиям зарубежных рынков.

Как сообщает источник, названные компании постоянно исследуют свою продукцию в аккредитованных испытательных лабораториях, подведомственных не только Россельхознадзору, но также Роспотребнадзору и департаменту ветеринарии Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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