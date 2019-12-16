Северск Томской области вошел в топ-15 комфортных российских городов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-16T11:13:54+03:00

Чистота и безопасность Северска - во многом следствие «закрытости» этого города. Фото: из открытых источников

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Самые комфортные города России 2019 года определены по итогам опроса 90 тысяч респондентов, который проводил портал недвижимости Domofond.ru. Россияне оценивали качество жизни в своих городах по 11 критериям. На основе этих оценок был составлен финальный рейтинг 200 населенных пунктов, в котором Северск занял 14-е место.

Участникам предлагалось оценить по десятибалльной шкале такие параметры как безопасность, чистота и экология, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктура для детей, отношения с соседями, работа коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

В среднем северчане оценили качество жизни в своем городе на 6,8 балла из десяти возможных, чистоту - на 7,6 балла, экологию - на 6,6, инфраструктуру для детей - на 7,3, доброжелательность соседей - на 8,2. Сфере ЖКХ северчане поставили 6,1 балла, безопасности - 7,6, магазинам у дома - 9,2, спорту и отдыху - 6, общественному транспорту - 8 баллов.

Самым комфортным городом по итогам 2019 года стала Тюмень, получившая общую оценку 7,5 балла. На второй и третьей позициях Геленджик и Ейск - небольшие города Краснодарского края. Столица Чеченской Республики на четвертом месте с 7,2 балла. Последнее место в топе-10 занял Калининград с 6,9 балла, а Москва набрала 7 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU