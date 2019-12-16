27 тысяч жителей Томской области не смогут вылететь за границу из-за долгов

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-16T08:16:56+03:00

Если вовремя не оплатить долг, то дальше аэропорта не уедешь Фото: из открытых источников

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В преддверии новогодних праздников судебные приставы рекомендуют всем проверить себя на наличие долга. В случае, если задолженность все же имеется, необходимо срочно погасить ее, ведь иначе вас могут просто не пропустить к самолету.

На данный момент путь за границу закрыт для 27 000 жителей Томской области, являющихся должниками по исполнительным производствам, из них 7 000 обязаны платить алименты.

Применение данной принудительной меры за 11 месяцев 2019 года позволило взыскать более 38 000 000 рублей, из них на содержание детей – почти 4 000 000 рублей.

УФССП России по Томской области напоминает: узнать о задолженности, а также оплатить ее возможно на официальном интернет-сайте Управления http://r70.fssprus.ru/ посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» (Узнай о своих долгах!).

ИСТОЧНИК KP.RU