Томичу проломили череп из-за того, что тот выгуливал собак без поводка

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-16T06:01:09+03:00

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Во время прогулки с собаками на томича напал человек с булыжником. Об этом инциденте сообщили в прокуратуре Советского района. По версии следствия, в сентябре 2019 года ночью произошел конфликт между 23-летним томичом и владельцем собак. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Никитина повздорил с соседом. «Обвиняемый начал предъявлять к владельцу собак претензии по поводу беспривязного выгула животных. На этой почве между мужчинами возник конфликт, после которого обвиняемый подобрал с земли тяжелый камень и бросил его в голову уже уходившего от него оппонента. От удара пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба головного мозга и линейного перелома височной кости с переходом на основание черепа», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Свою вину молодой томич признал частично, пояснив, что, кидая камень, он не метил в голову потерпевшего. Он не желал тяжких последствий для его здоровья.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU