Томские самбистки завоевали семь золотых медалей первенства Сибири

СЕГОДНЯ 05:45 2019-12-16T05:45:57+03:00

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Соревнования по самбо завершились в Иркутске, за победу боролись 950 спортсменов со всей Сибири.

Команада томичек заняла третье место среди женщин в неофициальном командном зачете и выиграла 7 золотых медалей. Воспитанница северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Анастасия Наумова завоевала две золотые медали в весовых категориях до 70 кг среди девушек и до 68 кг среди юниорок. Победительницей в весовой категории до 48 кг среди юниорок стала учащаяся томского центра спортивного и боевого самбо «Кристалл» Анжелика Мясникова. Лучшей в весовой категории до 52 кг стала учащаяся северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Анастасия Горбунова. В заключительный день поединки проходили в старшей возрастной группе среди мужчин и женщин. Команду Томской области представляли юниорки Анастасия Горбунова и Анжелика Мясникова и один из лидеров нашей сборной, мастер спорта России, учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Виктория Сергиевская.

Девушки завоевали золотые награды в своих весовых категориях. Анастасия Горбунова впервые выполнила норматив мастера спорта России.

В качестве тренера соревнования посетила член женской сборной России по самбо, мастер спорта России международного класса, спортсменка ДЮСШ «Русь» Валерия Анисимова. К соревнованиям самбисток подготовили тренеры Денис Вышегородцев, Наталья Вахмистрова, Анатолий Попов и Максим Соколов.

ИСТОЧНИК KP.RU