Ремонт «Пассажа Второва» в Томске начнется в 2020 году

СЕГОДНЯ 05:37 2019-12-16T05:37:42+03:00

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На ремонт памятника архитектуры регионального значения по проспекту Ленина, 111, в Томске губернатор области Сергей Жвачкин распорядился предусмотреть в региональном бюджете 2020 года 95 миллионов рублей

Здание в самом центре города, построенное в 1905 году, известно томичам как «Пассаж Второва», а также под названием «Тысяча мелочей». До Октябрьской революции здесь располагались магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. В последние годы помещения занимают органы государственной власти, областная библиотека имени Пушкина, торговый центр и другие организации. Конкурсные процедуры по определению подрядчиков для ремонта фасада и крыши должны пройти в начале 2020 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Поскольку объем работ на «Пассаже Второва» немаленький, его разделят на этапы: в апреле планируется начать ремонт кровли, а в мае, с наступлением тепла, - ремонт фасада.

Строителям предстоит полностью заменить стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой. Помимо этого реставраторы приведут в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Утраченные части декора будут воссозданы. Проектно-сметная документация для капитального ремонта «Пассажа Второва» уже прошла историко-культурную экспертизу и согласована комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU