2019-12-16T07:14:42+03:00
Добрые дела

Девочка из Томска мечтает пойти в школу без инвалидной коляски

У 7-летней Даши Антиповой спинномозговая грыжа, гидроцефалия и вялый парапарез
Татьяна Щукина
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Даша верит в чудо и что сможет ходитьДаша верит в чудо и что сможет ходитьФото: из открытых источников
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Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» обратился к томичам с просьбой помочь Даше Антиповой, которая не может ходить из-за паралича нижней части тела. Сразу после рождения ребенок пережил операцию на спинном мозге, затем у малышки началась водянка головного мозга, была вторая сложная операция.

Несколько лет назад после реабилитации в Детском центре на Елизаровых в Томске, а затем в Чехии (лечение в зарубежном санатории крохе подарили неравнодушные томичи) в состоянии Даши наступило улучшение: она попыталась ползать и вставать на ноги.

«Мечта и огромное желание ходить у Дашеньки в сердце, ведь скоро в школу. Ей очень хочется пойти в первый класс без коляски. Очень просим о помощи. Мы верим в чудо и верим в то, что люди могут сотворить это чудо!», — обратилась к землякам мама девочки Татьяна.

На покупку ортезов - аппаратов на нижние конечности и туловище Даши нужно собрать 610 тысяч рублей. Вся информация о девочке размещена на сайте «Обыкновенное чудо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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