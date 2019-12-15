2019-12-15T17:43:09+03:00
Недвижимость

В десятках домов Томска в понедельник отключат холодную воду

Жителям Кировского района стоит заблаговременно позаботиться о запасах
Татьяна Щукина
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Неудобства связаны с аварией на сетяхНеудобства связаны с аварией на сетяхФото: "КП" Архив
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«Томскводоканал» сообщил об отключении холодной воды в Кировском районе города. Пресс-служба предприятия пояснила, что ситуация вызвана необходимостью проведения аварийных работ на водопроводных сетях.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 13:30 16 декабря до 05:00 17 декабря по следующим адресам:

- Ул. Дзержинского, 54а, 56, 58, 60, 60а, 62, 57, 59;

- Пр. Кирова, 25, 25а, 27а, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39/1, 41/1;

- Ул. Красноармейская, 104, 106, 108, 112, 114, 114а, 114б, 114г, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 122, 87, 87а, 89, 89а, 91, 101а, 101а стр.3, 101а стр.11, 101а стр.12, 101б;

- Пер. Лесной, 4, 6, 8, 7, 11, 13, 15;

- Ул. Усова, 16, 28а, 40, 42, 44, 44а, 46, 52, 56, 19/6, 19а, 19б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/6, 21/9, 21а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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