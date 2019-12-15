2019-12-15T17:25:42+03:00
Происшествия

Вороватый гость вынес из дома хозяев в томском селе продукты из холодильника

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет
Татьяна Щукина
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Безобидный холодильник стал местом преступления. Фото: УМВД по ТОБезобидный холодильник стал местом преступления. Фото: УМВД по ТО
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38-летний житель Томской области задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи. В органы правопорядка обратились хозяева дома, недосчитавшиеся части нажитого после визита мужчины.

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в доме по улице Ленина в селе Зырянское похитил продукты питания и вещи на общую сумму 7900 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый уроженец Колпашевского района, 1981 года рождения.

В полиции заявили, что в отношении колпашевца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не вставший на путь исправления гражданин может отправиться в колонию на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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