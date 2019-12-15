Вороватый гость вынес из дома хозяев в томском селе продукты из холодильника
38-летний житель Томской области задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи. В органы правопорядка обратились хозяева дома, недосчитавшиеся части нажитого после визита мужчины.
«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в доме по улице Ленина в селе Зырянское похитил продукты питания и вещи на общую сумму 7900 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковыми был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый уроженец Колпашевского района, 1981 года рождения.
В полиции заявили, что в отношении колпашевца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не вставший на путь исправления гражданин может отправиться в колонию на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU