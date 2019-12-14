2019-12-14T11:02:37+03:00
Дом. Семья

В Томске в Тимирязево отравили собак таблетками против туберкулеза

Очевидцы разделились во мнениях, что делать
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:

Собаки в Томске.Бродячие животные в Тимирязево

Изменить размер текста:

В сообществе «Я из Томска» Вконтакте появилось видео, на котором запечатлено, как бродячие собаки мучаются от отравления. По словам очевидцев, животным подкидывают вещество тубазид — это лекарство против туберкулеза. Однако для собак оно является ядом.

- Их кидает из стороны в сторону, у них конвульсии. А через 30-40 минут собаку уже не спасти, - утверждают очевидцы.

Томичи неоднозначно отнеслись к этой информации. Напомним, речь идет о бродячих собаках.

- При столкновении животных и людей отравление – первый способ, который приходит в голову. Гуманно – их всех поймать и в приют, но где взять денег? - считает Сергей Ким.

- Модно быть зоозащитником бродячих собак! Понятно,что люди выкидывают собак и они плодятся, но человек и решает эту проблему. Мне ребёнок дороже любой собаки, и мы не выкинули ни одно животное. Почему я должна подвергать своего ребёнка опасности? Я за то чтобы бродячих собак не было! – утверждает Ульяна Семенова.

- Собак стало так много, потому что люди постоянно заводят животных, держать целый зоопарк в квартире нецелесообразно. А если надоели собаки, то хоть усыпляйте, чтобы животное не мучилось, - добавила Виктория Шмальц.

Зоозащитники надеются, что на данную проблему обратит внимание организация, которая занимается стерилизацией бездомных животных (например, «Верный друг») и сделает так, чтобы собак не травили таким негуманным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске в Тимирязево отравили собак таблетками против туберкулеза
Детский центр объявил день медосмотров для маленьких томичей
В Томскстате подсчитали стоимость традиционного салата «Оливье»
Для томичей, проживающих в Южных Воротах, устроят день для прохождения флюорографии
Томский музей устроил акцию с бананами в ответ Маурицио Кателлан
Томский пристав поймал алиментщика по тапкам
В Томске откроется один из самых больших в России природных катков
Чуть не спалил: житель Томской области нарочно поджег дом
Соревнования среди детей-инвалидов пройдут в Томске
Гимназия №55 Томска сегодня отметит 90-летний юбилей
В Томске определили 10 перспективных площадок для строительства школ
В томском банке сегодня спасли заложников
Лаборатория томской «Облкомприроды» - в тройке самых точных в России
Завтра в Томске включат новогоднюю иллюминацию и заработают ледовые городки
Томичка, сбившая ребенка на гироскутере, предстанет перед судом
Томские власти: в Южных Воротах планируется построить 10 тысяч квартир
21 и 22 декабря в Томске пройдут показы короткометражного кино
В Томске граждане Узбекистана проголосуют на выборах в парламент республики
Сотрудницу ТГАСУ будут судить по обвинению в получении взяток
Томских аграриев пригласят поучиться в вузах Голландии
У церкви в Томске ВАЗ сбил старушку, шедшую на красный
В Томске прошел митинг, посвященный погибшим в Чечне
В ноябре в Томской области заметно подорожали помидоры и школьные тетрадки