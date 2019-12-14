В Томске в Тимирязево отравили собак таблетками против туберкулеза

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-14T11:02:37+03:00

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В сообществе «Я из Томска» Вконтакте появилось видео, на котором запечатлено, как бродячие собаки мучаются от отравления. По словам очевидцев, животным подкидывают вещество тубазид — это лекарство против туберкулеза. Однако для собак оно является ядом.

- Их кидает из стороны в сторону, у них конвульсии. А через 30-40 минут собаку уже не спасти, - утверждают очевидцы.

Томичи неоднозначно отнеслись к этой информации. Напомним, речь идет о бродячих собаках.

- При столкновении животных и людей отравление – первый способ, который приходит в голову. Гуманно – их всех поймать и в приют, но где взять денег? - считает Сергей Ким.

- Модно быть зоозащитником бродячих собак! Понятно,что люди выкидывают собак и они плодятся, но человек и решает эту проблему. Мне ребёнок дороже любой собаки, и мы не выкинули ни одно животное. Почему я должна подвергать своего ребёнка опасности? Я за то чтобы бродячих собак не было! – утверждает Ульяна Семенова.

- Собак стало так много, потому что люди постоянно заводят животных, держать целый зоопарк в квартире нецелесообразно. А если надоели собаки, то хоть усыпляйте, чтобы животное не мучилось, - добавила Виктория Шмальц.

Зоозащитники надеются, что на данную проблему обратит внимание организация, которая занимается стерилизацией бездомных животных (например, «Верный друг») и сделает так, чтобы собак не травили таким негуманным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU