2019-12-14T07:31:23+03:00
Здоровье

Детский центр объявил день медосмотров для маленьких томичей

Родители смогут получить консультации невролога, офтальмолога и других узких специалистов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Специалисты осмотрят детей и дадут советы по их лечениюСпециалисты осмотрят детей и дадут советы по их лечениюФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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17 декабря в Детском центре восстановительного лечения пройдёт традиционный День открытых дверей. Во вторник, с 9 до 14 часов в центре по ул. Елизаровых, 53, все желающие смогут бесплатно получить консультации невролога, травматолога-ортопеда, офтальмолога и психиатра. По назначению специалистов будут проводиться: РЭГ, ЭХО-ЭГ, нейросонография. Предварительно записываться на прием не нужно, уточнить дополнительную информацию можно по телефону: 540-021. При себе необходимо иметь амбулаторную карту ребенка.

Дни открытых дверей проходят в Детском центре восстановительного лечения регулярно с 2015 года. Всего за это время прошло 13 мероприятий, врачи приняли 1 500 маленьких пациентов.

Детский центр восстановительного лечения оказывает амбулаторную медицинскую помощь детям Томска и Томской области с неврологической и ортопедической патологией. Это ДЦП, последствия черепно-мозговой травмы, энцефалит, задержка речевого развития, гидроцефалия, врожденные аномалии головного и спинного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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