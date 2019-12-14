В Томскстате подсчитали стоимость традиционного салата «Оливье»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-14T07:00:43+03:00

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С приближением самого «финансоемкого» праздника - Нового года - все более актуальными становятся цены на продукты питания. В какую сумму жителям региона обойдется традиционный салат «Оливье», подсчитали специалисты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

Итак, стоимость набора продуктов для приготовления «Оливье» на семью из четырех человек увеличилась за год на 0,72 %: в ноябре 2019-го она составила 299,57 руб., в ноябре 2018-го - 297,42 руб. В текущем году из ингредиентов традиционного салата в среднем подешевели картофель (500 граммов, на 11,23 %), морковь (200 г, на 6,27 %) и совсем чуть-чуть - вареная колбаса (300 г, на 0,72 %). Наиболее заметно подорожали яйца куриные (4 штуки, на 9,17 %), лук репчатый (100 г, на 4,60 %) и майонез (200 г, на 2,31 %). Также в состав готового блюда входят 400 г консервированных огурцов и 380 г зеленого горошка (стали дороже соответственно на 1,64 и 1,62 %).

По городам Томской области в ноябре 2019 года порция «Оливье» на семью из четырех человек дешевле всего стоила в Томске - 291,53 руб. Дороже всего обойдется приготовление салата жителям Стрежевого - 344,42 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU