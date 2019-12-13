Для томичей, проживающих в Южных Воротах, устроят день для прохождения флюорографии

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-13T08:06:32+03:00

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Такой день назначен на 18 декабря. Как сообщает группа мегарайона Вконтакте, передвижной флюорограф начнет работать с 9:30, а успеть нужно до 13 часов. Его поставят возле амбулатории. Медики рекомендуют пройти обследование всем, кто 1 год и более не делал флюорографию. Обследование бесплатное. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис

ИСТОЧНИК KP.RU