2019-12-13T08:06:32+03:00
Здоровье

Для томичей, проживающих в Южных Воротах, устроят день для прохождения флюорографии

Все желающие смогут обследоваться бесплатно
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: medcar.ruфото: medcar.ruФото: из открытых источников
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Такой день назначен на 18 декабря. Как сообщает группа мегарайона Вконтакте, передвижной флюорограф начнет работать с 9:30, а успеть нужно до 13 часов. Его поставят возле амбулатории. Медики рекомендуют пройти обследование всем, кто 1 год и более не делал флюорографию. Обследование бесплатное. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис

ИСТОЧНИК KP.RU

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