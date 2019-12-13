Томский пристав поймал алиментщика по тапкам

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-13T07:48:23+03:00

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Стрежевчанин задолжал на содержание сына 45 000 рублей. Поскольку никаких попыток оплатить долг гражданин не предпринимал, на его поиски отправились судебные приставы, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Опрос соседей, проживающих с должником в общежитии, показал, что тот периодически появляется на общей кухне. О том, что хозяина нет дома, можно было понять по тапочкам: они всегда оставались у порога в комнату. В результате сотрудник отдела застал должника, когда тот крался по коридору к своей комнате.

Гражданин был в носках, а тапочки так и стояли на прежнем месте. Должник признался, что специально создавал впечатление о своем отсутствии, переступая через тапочки при выходе из комнаты, чтобы не выдать себя приставам.

После этого его привезли в отдел и предупредили о последствиях. Если в течение двух месяцев неплательщик не предпримет попыток к погашению долга, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU