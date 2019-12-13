В Томске откроется один из самых больших в России природных катков

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-13T07:28:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 декабря, в 16.30 состоится открытие университетского катка на Мавлюкеевском озере. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ. В этом году ледовое покрытие составило 10 000 квадратных метров. Таким образом, каток, который является совместным проектом университета и мэрии, стал одним из самых больших природных катков в России.

– Идею организовывать катание на Мавлюкеевском озере пять лет назад предложили наши студенты и студгородок, – рассказывает проректор ТГУ по социальной деятельности Сергей Кулижский. – В первый же год это место сразу стало любимым как для учащихся ТГУ, в особенности наших иностранных студентов из тёплых стран, так и для многих других жителей Томска. За первый сезон каток посетили несколько десятков тысяч человек. Поэтому университет, который всегда являлся не только научным, образовательным, но и культурным центром Томска, ввёл добрую традицию и теперь перед Новым годом организует для томичей большой каток.

К началу сезона катания оборудована тёплая раздевалка, где можно переобуться и согреться. В пункте проката томичей ждут 165 пар коньков. В дальнейшем их количество может быть увеличено. Стоимость проката, как и в прошлом году, составляет 110 рублей за один час (детские и взрослые коньки), со своими коньками вход бесплатный.

В будние дни университетский каток будет работать с 16.00 до 22.00, в выходные и праздники – с 12.00 до 23.00. В дни Новогодних каникул прокат начнёт работу с 3 января. Вопросы по работе катка можно задать по тел. 78-56-05.

ИСТОЧНИК KP.RU