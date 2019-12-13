2019-12-13T07:21:11+03:00
Происшествия

Чуть не спалил: житель Томской области нарочно поджег дом

О происшествии сообщила его знакомая
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД Томской областифото: пресс-служба УМВД Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Колпашевскому району обратилась местная жительница д. Новогорное, Она сообщила о возгорании дома.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался ранее не судимый сожитель потерпевшей, 1985 года рождения.

По предварительным данным, мужчина, будучи дома, поссорился с хозяйкой, и поджег палас со шторами. Он пытался уничтожить квартиру, однако не довел свой преступный умысел до конца.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества». Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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