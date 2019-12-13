2019-12-13T07:14:49+03:00
Спорт

Соревнования среди детей-инвалидов пройдут в Томске

Местом проведения станет бассейн «Звездный»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо»фото: Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо»Фото: из открытых источников
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30 спортсменов с нарушением слуха, зрения, поражением опорно-двигательного аппарата и ментальными особенностями примут участие в турнире, который состоится в субботу, 14 декабря, в 10.00.

Соревнования проводятся в целях развития и популяризации адаптивных видов спорта в Томской области.

Спортсмены будут состязаться в плавании вольным стилем на дистанции 25 и 50 метров.

Тренировки проходят при содействии Благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». Треть юных пловцов – участники проекта «Я выбираю чудо-спорт», поддержанного Фондом президентских грантов.

- Наши подопечные тренируются с сентября. Участники проекта “Я выбираю чудо-спорт” не только плавают, но и проходят индивидуальные курсы лечебно-адаптивной физкультуры, иппотерапии, оздоровительного массажа. Организовано обучение катанию на коньках, на беговых и горных лыжах, гидрореабилитация. В проекте участвую более 60 детей, и уже сейчас можно сказать, что их самочувствие меняется к лучшему, – сообщила Светлана Григорьева, президент фонда.

Добавим, что проект "Я выбираю чудо-спорт" рассчитан на 60 детей-инвалидов от 3 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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