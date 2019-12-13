2019-12-13T04:13:55+03:00
Общество

Гимназия №55 Томска сегодня отметит 90-летний юбилей

Торжественный вечер состоится в МКЦ ТПУ
Татьяна Щукина
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Школа много лет сохраняет авторитете как одной из лучших в городеШкола много лет сохраняет авторитете как одной из лучших в городеФото: из открытых источников
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В пятницу, 13 декабря, в 17.00 в МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13б) начнется торжественный вечер, посвященный 90-летию гимназии № 55 им. Е.Г. Версткиной. Мероприятие носит поэтическое название «Гимназия моя, заветный уголок, и твой, и мой…».

История знаменитой «55-ки» восходит к железнодорожной начальной школе, первые упоминания о которой приходятся на 1929 год. Как средняя общеобразовательная школа № 55 учебное заведение существует с 1974 года. В постперестроечное время оно было переименовано в «Русский лицей №55», а в 2001 году был получен статус гимназии. Сегодня гимназия носит имя одного из самых известных её руководителей Екатерины Гавриловны Вёрсткиной.

Учиться в «55-ке» считалось престижным еще при существовании СССР, Высокий уровень обучения детей гимназия сохраняет и сейчас.

Как пообещал мэр Томска Иван Кляйн, на вечере в честь юбилея школы «мы обязательно отметим лучших учителей и ветеранов педагогического труда почетными грамотами и благодарностями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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