В Томске определили 10 перспективных площадок для строительства школ

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-12T12:32:38+03:00

Власти пока не решили, на какой площадке будет строиться новая школа. Фото: из открытых источников

Больше всего нуждаются в ученических местах Октябрьский и Советский районы

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На сегодняшний день в областном центре намечено 10 перспективных площадок для строительства средних школ, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Это ул. Герасименко, Д. Бедного, Первомайская, Высоцкого, Мокрушина, Континентальная, Крячкова, пр. Развития, пос. Сосновый бор и пос. Просторный. Территории определены с учетом земельного ресурса, возможности подключения сетей, необходимости расселения, а главное, потребности в создании дополнительных ученических мест.

Вопрос строительства учебных заведений обсуждался сегодня в администрации Томска на межведомственном совещании по реализации нацпроекта «Образование» с участием руководства области и города. Специалистам дано поручение просчитать технико-экономические показатели по каждой площадке для определения очередности в реализации проектов.

- За последние несколько лет в Томске построены и введены четыре новые школы. Это уже серьезный рывок, но нам необходимо продолжить эту работу и в ближайшие годы построить еще

10 общеобразовательных учреждений, - сказал мэр Иван Кляйн. - Для школы требуются большие земельные участки, и главное - найти подходящие территории с учетом потребности в ученических местах. Сегодня она наиболее остро стоит в Октябрьском и Советском районах. Ряд районов, перспективных для развития жилищного строительства, также необходимо обеспечить социальной инфраструктурой. Поэтому необходимо загодя планировать там площадки для школ и детсадов.

Участники совещания предложили провести встречу с крупными девелоперами, планирующими жилищное строительство на своих земельных участках. Перспектива появления школ и других социальных учреждений на этих площадках может привлечь потенциальных покупателей квартир, а муниципалитет получит дополнительные ресурсы территории для размещения соцобъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU