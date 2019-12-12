В томском банке сегодня спасли заложников

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-12T12:11:14+03:00

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Сегодня, 12 декабря, состоялось учебное мероприятие в одном из томских банков на проспекте Фрунзе. Сотрудники банка и бойцы Группы быстрого реагирования «Барс» отрабатывали действия при условном захвате заложников.

Учения прошли по плану, все люди в банке действовали правильно, а бойцы-спасатели в течение нескольких минут прибыли по тревоге и задержали условного преступника.

Работники банка отметили, что даже когда знаешь, что мероприятие учебное и все «понарошку» всем присутствующим не по себе. Что уж говорить о реальной ситуации, когда страх, паника и стресс могут помешать действовать правильно – и тогда последствия будут непредсказуемы. Именно поэтому такие тренировки помогают понять, что делать, если на банк нападут. Чтобы правильные действия были доведены до автоматизма и в реальной ситуации последствия были минимизированы.

ИСТОЧНИК KP.RU