Завтра в Томске включат новогоднюю иллюминацию и заработают ледовые городки

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-12T09:21:25+03:00

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Все ледовые городки начнут свою работу с 13 декабря, - сообщает пресс-служба мэрии. Перед открытием катки и горки проверят на предмет безопасности. Ответственный за эту работу - заместитель мэра по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков. А 20 декабря всех томичей приглашают на большой праздник, где подведут итоги конкурса «Хрустальный Томск».

В этом году в Томске будет открыто 9 ледовых городков. Томичи смогут прокатиться с горок на Новособорной площади и в Городском саду, в сквере ССО и в Буфф-саду, на Белом озере, в сквере имени Ворошилова, у ДК «Маяк» на Иркутском тракте, 86, у ДНТ «Авангард» и у ТЦ «Мегаполис».

Праздничная иллюминация в постоянном режиме будет включена с 13 декабря до 20 января. В этом году улицы Томска украсили 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов. Яркая иллюминация смонтирована на въезде в Томск со стороны Коммунального моста, в Тимирязевском направлении, на Богашевском и Московском трактах и на других магистралях.

В этом году за счет средств инвестора приобретена новая искусственная 17- метровая ель, она установлена напротив магазина «1000 мелочей». Кроме того, на Новособорной появится новая фотозона – 5-метровый светящийся шар установят на круглой клумбе, где в прошлом году стояла ледяная елка. Томичи смогут зайти в него и сделать яркие фотографии.

Запуск новогоднего фейерверка традиционно состоится 1 января в час ночи. Но в этом году изменится место запуска фейерверка, им станет стадион «Труд». Это позволит высвободить всю площадь для народных гуляний и не выгораживать зону фейерверка. Все зимние каникулы, с 1 по 8 января, на Новособорной площади будет организован цикл развлекательных программ, семейных мероприятий и спортивных эстафет «Зимние забавы». Елки и праздники пройдут и на районных площадках.

Кроме того, горожане смогут провести зимние каникулы и на спортивных объектах – в этом году открыты 30 ледовых катков и 4 освещенных лыжные трассы. Самым красивым традиционно будет каток в переулке Томском «под звездным небом», а самым большим в этом году стал каток на Белом озере. Настроение томичам создает музыкальное сопровождение и новогоднее световое оформление.

ИСТОЧНИК KP.RU