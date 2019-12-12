Томские власти: в Южных Воротах планируется построить 10 тысяч квартир

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-12T08:27:02+03:00

До Нового года в Южных Воротах еще ожидаются новоселья. Фото: © РИА Томск. Таисия Воронцова Фото: из открытых источников

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Состоялся расширенный штаб строительства микрорайона Южные Ворота (Томский район), застройку которого с 2015 года ведет ОАО «Томская домостроительная компания».

По проекту в Южных Воротах предусмотрено возведение 43 многоквартирных домов – это 10 тысяч квартир - общей площадью 527 тыс. квадратных метров. В строительство района уже вложено 10,6 млрд руб. инвестиций, где 805 млн руб. – бюджетные средства.

На 1 декабря 2019 года территория освоена на 39 %, сообщил директор ЗАО «Том-Дом ТДСК» Виктор Носов. В эксплуатацию введено 17 жилых домов (3 826 квартир) общей площадью 204 тыс. кв. м. Также сданы начальная школа-сад на 200 мест, ясли-сад на 145 мест, средняя школа на 1 100 мест и врачебная амбулатория на 100 посещений в смену.

С начала нынешнего года в Южных Воротах введено в эксплуатацию 41 тыс. кв. м площади, в том числе жилой дом на 336 квартир и школа. В декабре планируется сдать еще одну многоэтажку на 280 квартир.

Замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто подчеркнул, что основным вопросом по-прежнему остается повышение спроса на жилье в этом микрорайоне. «Спрос зависит, в том числе, от комфортных условий проживания, - сказал вице-губернатор. - Для этого уже сделано немало: в Южных Воротах действуют детские сады, выполнено благоустройство, опережающими темпами построена школа, проектируется еще один детсад на 220 мест. Но здесь также должно развиваться льготное ипотечное кредитование, например, «Губернаторская ипотека».

В ходе штаба его участники обсудили проблему транспортной доступности пригородного микрорайона. «Сегодня утверждены комплексные схемы организации дорожного движения в Томске, Томском районе и Северске. Данные документы отражают перспективное развитие транспортной системы: это общественный транспорт, строительство дорог и развязок. Сейчас завершается сооружение развязки на 76-м километре железной дороги Тайга-Томск. Со сдачей объекта транспортная доступность Южных Ворот значительно повысится», - заявил Е. Паршуто.

ИСТОЧНИК KP.RU