21 и 22 декабря в Томске пройдут показы короткометражного кино

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-12T08:19:06+03:00

Все, кто мечтает снять свое кино, смогут узнать, как это сделать Фото: из открытых источников

А также серия мастер-классов, о том, как снять свой фильм

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Дни короткометражного кино состоятся в следующие выходные. В программе: подборка томских короткометражек, премьеры, «Звезды в коротком метре», «Анимационное кино» и "Фестивальные хиты", а также мастер-классы от кинематографистов региона

Александр Нерадовский, режиссёр фильма "Вера" расскажет, как снять первый полнометражный фильм. Также зрители получат МК от Артёма Сагеева, продюсера CAST production - "Другое кино в Томске" и Евгения Жукова, продюсера CAST production - "Поиск ресурсов на первый кинопроект. 3 пути".

Место действия: Точка кипения (Ленина 26, 2 этаж). Время: с 14.00 до 19.00. Вход свободный, но по регистрации - https://leader-id.ru/event/30566/

Отметим, что всероссийская акция «День короткометражного кино» (ДКК) проводится с 2014 года. В Томске мероприятие пройдет в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU