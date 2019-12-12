В Томске граждане Узбекистана проголосуют на выборах в парламент республики

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-12T07:48:32+03:00

Для этого необходимо иметь регистрацию на территории области Фото: из открытых источников

Для этого необходимо иметь регистрацию на территории области

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В четверг, 12 декабря, и пятницу, 13 декабря, с 8 до 20 часов в офисе местной общественной организации узбекской культуры «Дружба» (Томск, ул. Транспортная, 40) состоятся досрочные выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.

Принять участие в голосовании смогут граждане Республики Узбекистан, зарегистрированные на территории Томской области. В состав комиссии этого избирательного участка войдут члены Генерального консульства и Центральной избирательной комиссии Узбекистана, а также представители СМИ.

Как ранее сообщалось, парламентские выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоятся 22 декабря 2019 года. За места в парламенте поборются кандидаты от пяти политических партий.

Досрочное голосование – это нововведение, которое введено Избирательным кодексом Узбекистана и в ходе выборной кампании будет организовано впервые. Оно начнется за 10 дней до дня выборов и завершится за 3 дня до его начала.

Как и на любых выборах, государственный паспорт – главный документ избирателя.

ИСТОЧНИК KP.RU