Сотрудницу ТГАСУ будут судить по обвинению в получении взяток

СЕГОДНЯ 05:47 2019-12-12T05:47:25+03:00

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Управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одного из томских вузов.

«По версии следствия, обвиняемая, являясь заместителем директора по заочному обучению института дистанционного образования ФГБОУ ВО «ТГАСУ», в период времени с 2016 по 2019 годы неоднократно лично получала от студентов вуза взятки в виде денег за оказание содействия в проставлении им сотрудниками преподавательского состава положительных оценок о сдаче учебных дисциплин без фактической их сдачи», - сообщили в ведомстве.

В СКР уточнили, что общая сумма взяток составила чуть менее 280 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала себя винвной. Материалы ее дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU