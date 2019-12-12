2019-12-12T05:47:25+03:00
Происшествия

Сотрудницу ТГАСУ будут судить по обвинению в получении взяток

В ходе расследования женщина признала свою вину
Татьяна Щукина
Поделиться:
Взятки за отметки в зачетке - классика жанраВзятки за отметки в зачетке - классика жанраФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одного из томских вузов.

«По версии следствия, обвиняемая, являясь заместителем директора по заочному обучению института дистанционного образования ФГБОУ ВО «ТГАСУ», в период времени с 2016 по 2019 годы неоднократно лично получала от студентов вуза взятки в виде денег за оказание содействия в проставлении им сотрудниками преподавательского состава положительных оценок о сдаче учебных дисциплин без фактической их сдачи», - сообщили в ведомстве.

В СКР уточнили, что общая сумма взяток составила чуть менее 280 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала себя винвной. Материалы ее дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томских аграриев пригласят поучиться в вузах Голландии
У церкви в Томске ВАЗ сбил старушку, шедшую на красный
В Томске прошел митинг, посвященный погибшим в Чечне
В ноябре в Томской области заметно подорожали помидоры и школьные тетрадки
Инвестор приобрел современные автобусы для Томска, Северска и Томского района
Кассир электрички Томск-Тайга спасла пассажиру жизнь
Житель Томской области поджег кота своей бывшей
Томские фристайлисты завоевали 13 медалей в «Таежном кубке»
В Томском краеведческом музее (Усадьба Асташева) проведут капитальный ремонт
Вечер памяти Олега Афанасьева состоится в Томском театре драмы
Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Томске отстает от графика
Проезд в общественном транспорте в Томске с 1 января подорожает на рубль
Логово медведей образовалось в центре Томска
Матрос из Томской области не смог поехать на Камчатку из-за долгов по алиментам
Томичи могут получить бесплатные консультации по сделкам с недвижимостью
В Томске задержали пьяного водителя, который вез людей на неисправном автобусе
Томскому селу Нарым присвоен статус исторического поселения
Передовики томского агропрома получили почетные кубки
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
В Томске пройдёт кастинг на «Дом-2»
Ученый Томского госуниверситета стал лауреатом премии правительства России
Власти Томской области обеспокоены ростом числа смертельных ДТП
Врачи рассказали, в каком состоянии томичи - пассажиры автобуса, попавшего в ДТП