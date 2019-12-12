Сотрудницу ТГАСУ будут судить по обвинению в получении взяток
Управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одного из томских вузов.
«По версии следствия, обвиняемая, являясь заместителем директора по заочному обучению института дистанционного образования ФГБОУ ВО «ТГАСУ», в период времени с 2016 по 2019 годы неоднократно лично получала от студентов вуза взятки в виде денег за оказание содействия в проставлении им сотрудниками преподавательского состава положительных оценок о сдаче учебных дисциплин без фактической их сдачи», - сообщили в ведомстве.
В СКР уточнили, что общая сумма взяток составила чуть менее 280 тысяч рублей.
В ходе следствия обвиняемая полностью признала себя винвной. Материалы ее дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU