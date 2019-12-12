2019-12-12T05:35:32+03:00
Экономика

Томских аграриев пригласят поучиться в вузах Голландии

В Томске работает делегация посольства Нидерландов
Татьяна Щукина
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Чтобы работать на современном уровне сейчас сельхозникам нужно постоянно учитьсяЧтобы работать на современном уровне сейчас сельхозникам нужно постоянно учитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Томской области и Нидерландов намерены развивать сотрудничество в сфере сельхозобразования. С этой целью в Сибирь прибыли представители посольства европейской страны. В частности, советник по сельскому хозяйству Меувес Браувер, директор компании Nuffic Neso Йерке Версхоор и ученый Вагенингенского сельскохозяйственного университета Сесилия Стангеллини.

«Нидерландские специалисты прибыли в регион, чтобы установить контакты в сфере сельскохозяйственного образования. Компания Nuffic Neso является официальным представителем всех голландских университетов и занимается продвижением образовательных программ, предоставляющих возможность обучения в вузах Голландии», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Голландцы охотно общаются с томичами. Так, Сесилия Стангеллини прочитала для томских студентов лекцию «Умные технологии в фермерском хозяйстве, а в среду гости съездили на новую ферму компании «Сибирское молоко» и в тепличный комплекс «Трубачево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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