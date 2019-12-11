В Томске прошел митинг, посвященный погибшим в Чечне

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-11T12:18:21+03:00

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Сегодня у Мемориального комплекса погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах прошел митинг. Отдать дань памяти павшим пришли воины-интернационалисты Томского регионального отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветераны спецназа, руководители и представители региональных ветеранских организаций, представители органов власти, родственники погибших воинов, военнослужащие томской Росгвардии и просто неравнодушные томичи.

Открывая торжественное памятное мероприятие, председатель правления Томской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» подполковник запаса Михаил Колмаков отметил:

«Ровно 25 лет назад 11 декабря Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал Указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. В этот же день подразделения объединенной группировки войск вступили на территорию Чечни.

До сих пор приводятся различные противоречивые данные о потерях личного состава Федеральных войск, но на данный момент мы точно знаем, что в Северо-Кавказском регионе при выполнении боевых задач погибли 87 томичей.

Мы помним всех. В этом году нашими общими усилиями в Зырянском, Кривошеинском и Чаинском районах региона мы открыли стелы и памятник погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе».

На стелах Мемориального комплекса погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах высечены фамилии бойцов, погибших в вооружённых конфликтах на острове Даманском, в Корее, Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Осетии, Чечне, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Египте, Сирии. Их имена всегда будут напоминать о героизме и мужестве, ратном подвиге и бесстрашии, проявленными бойцами в борьбе с преступностью и агрессией.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу.

предоставлено томским штабом Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU