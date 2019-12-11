2019-12-11T12:18:21+03:00
Политика

В Томске прошел митинг, посвященный погибшим в Чечне

Он ознаменован 25-ой годовщиной начала контртеррористической операции на Северном Кавказе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
предоставлено Управлением Росгвардии по Томской областипредоставлено Управлением Росгвардии по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня у Мемориального комплекса погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах прошел митинг. Отдать дань памяти павшим пришли воины-интернационалисты Томского регионального отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана», ветераны спецназа, руководители и представители региональных ветеранских организаций, представители органов власти, родственники погибших воинов, военнослужащие томской Росгвардии и просто неравнодушные томичи.

Открывая торжественное памятное мероприятие, председатель правления Томской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» подполковник запаса Михаил Колмаков отметил:

«Ровно 25 лет назад 11 декабря Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал Указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. В этот же день подразделения объединенной группировки войск вступили на территорию Чечни.

До сих пор приводятся различные противоречивые данные о потерях личного состава Федеральных войск, но на данный момент мы точно знаем, что в Северо-Кавказском регионе при выполнении боевых задач погибли 87 томичей.

Мы помним всех. В этом году нашими общими усилиями в Зырянском, Кривошеинском и Чаинском районах региона мы открыли стелы и памятник погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе».

На стелах Мемориального комплекса погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах высечены фамилии бойцов, погибших в вооружённых конфликтах на острове Даманском, в Корее, Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Осетии, Чечне, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Египте, Сирии. Их имена всегда будут напоминать о героизме и мужестве, ратном подвиге и бесстрашии, проявленными бойцами в борьбе с преступностью и агрессией.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу.

предоставлено томским штабом Росгвардии

предоставлено томским штабом Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ноябре в Томской области заметно подорожали помидоры и школьные тетрадки
Инвестор приобрел современные автобусы для Томска, Северска и Томского района
Кассир электрички Томск-Тайга спасла пассажиру жизнь
Житель Томской области поджег кота своей бывшей
Томские фристайлисты завоевали 13 медалей в «Таежном кубке»
В Томском краеведческом музее (Усадьба Асташева) проведут капитальный ремонт
Вечер памяти Олега Афанасьева состоится в Томском театре драмы
Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Томске отстает от графика
Проезд в общественном транспорте в Томске с 1 января подорожает на рубль
Логово медведей образовалось в центре Томска
Матрос из Томской области не смог поехать на Камчатку из-за долгов по алиментам
Томичи могут получить бесплатные консультации по сделкам с недвижимостью
В Томске задержали пьяного водителя, который вез людей на неисправном автобусе
Томскому селу Нарым присвоен статус исторического поселения
Передовики томского агропрома получили почетные кубки
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
На главной ледовой горке Томска поселился окунь
В Томске пройдёт кастинг на «Дом-2»
Ученый Томского госуниверситета стал лауреатом премии правительства России
Власти Томской области обеспокоены ростом числа смертельных ДТП
Врачи рассказали, в каком состоянии томичи - пассажиры автобуса, попавшего в ДТП