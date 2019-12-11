2019-12-11T11:17:56+03:00
Экономика

В ноябре в Томской области заметно подорожали помидоры и школьные тетрадки

Статистики подсчитали индекс потребительских цен за прошлый месяц
Антонина Ленская
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Инфляция в Томской области в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем составила 0,4 процента.Инфляция в Томской области в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем составила 0,4 процента.Фото: из открытых источников
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Индекс потребительских цен в ноябре 2019 года по отношению к октябрю составил 100,4 %, с начала года – 103,5 %. Как сообщает Томскстат, цены на продовольственные товары в ноябре выросли в среднем на 0,5 % (в ноябре 2018 года – на 1,2 %).

Наибольший рост цен отмечен на свежие помидоры (на 25,5 %) и гречневую крупу-ядрицу (на 14,6 %). Вместе с тем подешевели сахар-песок – на 9,4 %, свекла столовая – на 6,3 %, морковь – на 6,2 %.

Индекс цен на непродовольственные товары в ноябре 2019-го по отношению к октябрю увеличился в среднем на 0,3 %; в ноябре минувшего года цифра была аналогичной. Более всего нынче подорожали школьные тетради (на 9,4 %), газовое моторное топливо (9,2 %), дизельное топливо (6,3 %), стиральный порошок (5,3 %).

Услуги в ноябре стали дороже в среднем на 0,5 %. Существенно подорожали абонентская плата за телевизионную антенну – на 27,8 %; полет в салоне эконом-класса самолета Томск-Москва – на 18,9 %; поездка на отдых в Таиланд – на 10,2 %.

Впрочем, некоторые услуги подешевели, в том числе проезд в скором фирменном поезде Томск-Москва: в купейном вагоне – на 6,8 %, в плацкартном – на 5,4 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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