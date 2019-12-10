2019-12-10T12:31:02+03:00
Звезды

Вечер памяти Олега Афанасьева состоится в Томском театре драмы

В декабре известному актеру и режиссеру исполнилось бы 80 лет
Антонина Ленская
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Вход на вечер памяти Олега Афанасьева свободный.Вход на вечер памяти Олега Афанасьева свободный.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 10 декабря, в 19 часов в областном Театре драмы состоится вечер памяти заслуженного артиста РФ Олега Афанасьева. Встреча под названием «Оставь незапертыми двери…» соберет друзей, коллег и поклонников талантливого актера и режиссера.

На вечере будут показаны фрагменты кинокартин, в которых снялся Олег Алексеевич, а также записи некоторых спектаклей. Коллективы томских театров представят посвященные Афанасьеву творческие номера, друзья поделятся воспоминаниями и прочитают его стихотворения. В фойе развернется выставка с фотографиями и рисунками, программками к спектаклям и рукописями автора.

О. А. Афанасьев родился 3 декабря 1939 года в Московской области, ушел из жизни 4 декабря 2002-го.

Окончил театральное училище им. М. С. Щепкина, в томскую драму был приглашен в 1972-м. Затем Афанасьев на несколько лет уезжал из Томска, а когда вернулся, вскоре был назначен главным режиссером в Театр юного зрителя. С его приходом этот коллектив пережил период яркого творческого подъема.

Олег Афанасьев известен в городе как автор сборников стихотворений, многолетний руководитель народного театра Дома ученых, мастер веселых импровизаций на актерских капустниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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