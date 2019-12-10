Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Томске отстает от графика

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-10T10:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 декабря, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел выездной штаб на стройплощадке хирургического корпуса областного онкологического диспансера.

Возведением объекта с весны 2019 года занимается ЗАО «СУ ТДСК». Сейчас подрядчик продолжает армирование и заливку бетоном цокольного этажа. Как сообщил и. о. директора компании Владимир Бельский, на объекте залито 1,97 тыс. кубометров бетона, до конца года планируется залить еще 700 кубометров.

На склады генерального подрядчика уже поступило вентиляционное оборудование. Сейчас специалисты просчитывают технические параметры лифтов. «В первую смену на объекте работает 22 человека, во вторую - 12, не считая механизаторов, - пояснил В. Бельский. - Сейчас мы решаем вопрос по установке на стройплощадке дополнительной электростанции».

Е. Паршуто поручил профильным департаментам ускорить решение этого вопроса: «Необходимо организовать на стройплощадке непрерывную, круглосуточную работу.

Сейчас строители отстают от графика на неделю. К 31 декабря это отставание должно быть ликвидировано. Уверен, что возможностей и квалификации генподрядчика достаточно, чтобы справиться с этой задачей», - заявил он.

На строительство объекта в рамках нацпроекта «Здравоохранение» из бюджетов всех уровней направлено 2,7 млрд рублей. По словам вице-губернатора, в 2020 году возведение девятиэтажного здания будет завершено, тогда же начнется техприсоединение к теплу, воде и электричеству, а также закупка медицинской техники. На 2021 год запланированы пусконаладочные работы по всему оборудованию хирургического корпуса. Проектом также предусмотрена многоуровневая парковка.

Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях.

ИСТОЧНИК KP.RU