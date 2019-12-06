Томский школьник представил Президенту РФ проект робота для чайных плантаций

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-06T08:30:08+03:00

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Как сообщается в пресс-релизе обладминистрации, в центре "Сириус" в Сочи работает российско-индийская проектная школа "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". В рамках школы Президенту России Владимиру Путину, который является главой попечительского совета фонда "Талант и успех", школьники представили семь групповых проектных разработок.

"Ученик томской гимназии №29 Артем Баталов рассказал главе государства о роботе для чайных плантаций. Школьники придумали автоматизированную дуальную роботизированную систему, которая при сборе чайного листа с помощью алгоритмов машинного зрения избавляется от некачественных листьев и побегов. Тем самым повышается качество собранной чайной продукции", – говорится в сообщении.

Уточняется, что идея создания чайного робота актуальна и в Сочи, являющемся стратегической территорией для выращивания чайной культуры, и в Индии, для которой чай является национальным достоянием. В этой южной стране Артем Баталов побывал осенью прошлого года в составе делегации выпускников "Сириуса", там он работал над проектом "Умная транспортная инфраструктура". Первая международная российско-индийская проектная школа "Большие вызовы в сфере устойчивого развития" стартовала 29 ноября и продлится до 7 декабря. В ней принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников. Каждая команда развивает проект, соответствующий стратегии устойчивого развития, закрепленной в Декларации ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU