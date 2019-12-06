Губернатор Томской области: задача власти - обеспечить безопасность граждан

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-06T08:11:12+03:00

Губернатор призвал силовые ведомства не расслабляться ни в будни, ни в праздники. Фото: tomsk.gov.ru

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С 30 декабря по 11 января сотрудники правоохранительных и оперативных ведомств перейдут на усиленный режим несения службы. На охрану общественного порядка в новогодние дни будет мобилизовано до 1000 служащих органов внутренних дел и войск национальной гвардии. Около 500 сотрудников будут обеспечивать общественный порядок в рождественские праздники.

Об этом 5 декабря на совместном заседании областной антитеррористической комиссии (АТК) и областного Оперативного штаба доложили представители региональных управлений ФСБ, МВД и МЧС. Обеспечение безопасности в предстоящие зимние праздники стало первым и основным вопросом повестки дня.

Только в новогоднюю ночь в регионе пройдет около ста массовых мероприятий. Задача власти и силовых ведомств - обеспечить безопасность граждан, подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. «Январские каникулы - долгожданная пора для многих жителей региона. И наша с вами задача - сделать все для безопасности граждан, для слаженного взаимодействия правоохранительных структур, органов государственной власти и местного самоуправления, специальных служб», - заявил он.

Вторым вопросом заседания областной АТК стали меры по противодействию проникновения в регион сторонников международных террористических организаций, в том числе, в миграционных потоках. Об этом доложили представители УФСБ и УМВД России по Томской области.

Губернатор обратил внимание на особую важность этой задачи в нашем регионе: «Вы знаете, что в томских университетах с каждым годом растет количество и география иностранных студентов. Уже сейчас в регионе учатся граждане 93 стран мира (месяц назад была 91 страна). Мы и дальше будем усиливать работу по привлечению студентов из-за рубежа в соответствии с нацпроектом «Образование». Но одновременно нужно предпринять все меры, чтобы под видом студентов и трудовых мигрантов в область не попали представители радикальной идеологии».

С. Жвачкин поблагодарил членов областной антитеррористической комиссии и Оперативного штаба за работу, результаты которые получили достойную оценку в аппарате Национального антитеррористического комитета. Однако призвал не расслабляться: «Наши силовые ведомства демонстрируют слаженную работу по предотвращению угроз, но безопасности много не бывает. Мы должны и дальше поддерживать в регионе ее на высоком уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU