2019-12-05T04:56:18+03:00
Общество

В Томске объявлен конкурс елочных игрушек с историей

Горожанам предлагают снять видео о старых новогодних украшениях
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации Томскафото: пресс-служба администрации ТомскаФото: из открытых источников
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С 9 декабря стартует проект «Моя игрушка с историей». Цель – объединить поколения томичей в преддверии самого ожидаемого и радостного праздника – Нового года. Как сообщается на сайте мэрии, "общими усилиями в середине декабря планируется установить две «народные елки» на общественных пространствах Томска. Каждый желающий сможет внести свой вклад в наряд такой лесной красавицы, поделившись любой новогодней игрушкой с домашней ели".

В рамках конкурса старшее поколение томичей приглашают рассказать о елочных ретро-игрушках, которые хранятся в их семьях. А молодому поколению предлагается записать на видео такой рассказ-воспоминание и разместить ролик у себя на странице в социальной сети с хештэгом #мояигрушкасисторией. Самые трогательные и невероятные истории будут отмечены дипломами и призами от партнеров проекта в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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