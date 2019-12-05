В Томске объявлен конкурс елочных игрушек с историей

СЕГОДНЯ 04:56 2019-12-05T04:56:18+03:00

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С 9 декабря стартует проект «Моя игрушка с историей». Цель – объединить поколения томичей в преддверии самого ожидаемого и радостного праздника – Нового года. Как сообщается на сайте мэрии, "общими усилиями в середине декабря планируется установить две «народные елки» на общественных пространствах Томска. Каждый желающий сможет внести свой вклад в наряд такой лесной красавицы, поделившись любой новогодней игрушкой с домашней ели".

В рамках конкурса старшее поколение томичей приглашают рассказать о елочных ретро-игрушках, которые хранятся в их семьях. А молодому поколению предлагается записать на видео такой рассказ-воспоминание и разместить ролик у себя на странице в социальной сети с хештэгом #мояигрушкасисторией. Самые трогательные и невероятные истории будут отмечены дипломами и призами от партнеров проекта в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU