На Белом озере в Томске 15 декабря появятся светодиодные лебеди

СЕГОДНЯ 04:51 2019-12-05T04:51:04+03:00

Томичи могут проводить время более, чем на 20 городских катках Фото: "КП" Архив

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С 1 декабря на территории парка «Белое озеро» работает ледовый каток. Его украшает новогоднее оформление и музыкальное сопровождение.

В помещении проката установлены полки для хранения коньков с подогревом. Также начинающие фигуристы могут взять помощников-ассистентов или поддерживающие стойки для катания на коньках.

С 15 декабря можно будет сфотографироваться рядом со светодиодными лебедями, которых установят в центре озера.

Часы работы катка: в будни: с 12-00 ч. до 21-00 ч., в выходные дни: с 12-00 ч. до 23-00 ч. Стоимость проката коньков для взрослых: 150 руб/час, для детей -100 руб/час., томичи со своими коньками могут кататься бесплатно и без ограничений по времени.

ИСТОЧНИК KP.RU