На Белом озере в Томске 15 декабря появятся светодиодные лебеди
С 1 декабря на территории парка «Белое озеро» работает ледовый каток. Его украшает новогоднее оформление и музыкальное сопровождение.
В помещении проката установлены полки для хранения коньков с подогревом. Также начинающие фигуристы могут взять помощников-ассистентов или поддерживающие стойки для катания на коньках.
С 15 декабря можно будет сфотографироваться рядом со светодиодными лебедями, которых установят в центре озера.
Часы работы катка: в будни: с 12-00 ч. до 21-00 ч., в выходные дни: с 12-00 ч. до 23-00 ч. Стоимость проката коньков для взрослых: 150 руб/час, для детей -100 руб/час., томичи со своими коньками могут кататься бесплатно и без ограничений по времени.
ИСТОЧНИК KP.RU