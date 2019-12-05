Ученые Томского госуниверситета: климат становится более «нервным»

СЕГОДНЯ 04:38 2019-12-05T04:38:55+03:00

С начала 2000-х годов среднегодовые температуры стремятся к нулю и даже превышают его. Фото: из открытых источников

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Методы расчетов, которые используются в практике ЖКХ, были приняты более 40 лет назад и в большинстве своем устарели. К такому выводу пришли сотрудники кафедры метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ.

Специалисты изучили метеоданные, накопленные по Томской области за длительный период, с целью уточнения климатических трендов для расчета границ отопительного сезона. Кроме того, они проанализировали эффективность существующих методик определения старта отопительного сезона. Полученные данные можно использовать для новых расчетов, чтобы повысить комфорт потребителя и снизить экономические потери населения. - Нужно отметить, что и климат за эти десятилетия изменился, - говорит заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко. - Он не только теплеет, но и становится более «нервным»: чаще отмечаются большие температурные перепады, шквалистый ветер.

Если в 1950-е годы среднегодовые температуры были отрицательными, то с начала 2000-х они стремятся к нулю либо на десятые доли градуса превышают его.

Порой, как в 2012 году, случаются тепловые аномалии, когда среднегодовая температура выше нормы на три градуса. Поэтому при расчете нормативов необходимо обязательно учитывать климатические характеристики региона.

Максимально полный анализ погодных изменений был проведен для Томска, уточняет пресс-служба ТГУ. Ученые обработали данные более чем за 140 лет, поскольку метеонаблюдения в областном центре ведутся с 1875 года. Сотрудники ГГФ готовы предоставить информацию о новых климатических трендах городским властям, а также участвовать в разработке современного метода расчетов для определения границ отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU