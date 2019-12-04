В томских школах прошли уроки по обращению с мусором

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-04T11:59:10+03:00

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Сотрудники Ботанического сада ТГУ разработали занятие для школьников под названием «Мусор: знаем, играем, охраняем!». Такие уроки они провели в школах №22 и №45, ученики которых узнали, сколько мусора производит человек за год, как долго «живут» отходы, какие из них можно переработать, получив из этого пользу. Об этом рассказали в пресс-службе ТГУ.

Как отмечает Анастасия Войцеховская, руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ, дети довольно хорошо знают, что такое мусор, приводят примеры, активно принимают участие в беседе, но вместе с тем почти никто не подозревает, сколько отходов производит один человек за один год. А это ни много ни мало 500 килограммов!

В содержании урока акцент делается на осознанное потребление и раздельный сбор мусора (это бумага, пластик, стекло, металл и опасные отходы – батарейки, аккумуляторы, которые нужно собирать отдельно от других категорий).

Детям рассказывают, какой мусор можно использовать повторно и какие изделия из них можно получить, что очень удивляет школьников.

В ходе урока демонстрируется наглядный материал: сумка-авоська из хлопка – как альтернатива пластиковому пакету, термокружка – как вариант замены стаканчика для кофе или чая и другие варианты. Как отмечают разработчики урока, не только дети, но и взрослые порой не владеют достаточной информацией о том, что может пойти в переработку, а что для нее не подходит.

Стоит отметить, что некоторые томские школы уже включаются в экологические акции. Например, ученики школы №45 активно участвуют в проекте «Крышки», а СибБС ТГУ является одним из пунктов их сбора с целью дальнейшей переработки. Так что после экологического урока в этой школе сотрудникам Ботсада передали более шести килограммов крышек, собранных учениками.

ИСТОЧНИК KP.RU