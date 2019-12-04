Томское пиво вошло в сотню лучших товаров России этого года

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-04T11:28:38+03:00

По итогам всероссийского конкурса победители могут использовать почетный знак на своей продукции

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На днях в нашем городе состоялось торжественное награждение участников Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В этом году на федеральный этап прошли 5 организаций, которые представили 7 наименований товаров и услуг. Все они были высоко оценены экспертной комиссией и получили звание лауреатов и дипломантов. Теперь они имеют полное право размещать на своей продукции логотип программы «100 лучших товаров России» в рекламных целях в течение 2-х лет.

Лауреатами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» стали:

1) Пиво «Русское» Открытого акционерного общества «Томское пиво»

2) «Пельмени с маслицем» Акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка»

3) Общество с ограниченной ответственностью «Отель Скандинавия» (гостиничные услуги)

Дипломантами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России стали»

1) Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» г. Асино (фитнес-клуб (спортивно-оздоровительные услуги)

2) Сардельки «Колобки с сыром» Акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка»

3) Водка «Деревенская» кедровая, «Деревенская» мягкая, «Деревенская» ржаная Акционерного общества «Сибирь»

4) Пиво «Чешское» Открытого акционерного общества «Томское пиво»

Особо хочется отметить - Пиво «Русское» «Открытого акционерного общества «Томское пиво», которое получило почетный диплом «Золотая сотня» и вошло в первую сотню лучших товаров России 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU