Томская публика узнала имена победителей театрального фестиваля «Маска»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-04T10:48:32+03:00

Томский ТЮЗ представил свое, неординарное прочтение чеховской «Чайки». Фото: tuz-tomsk.ru Фото: из открытых источников

Награждение состоялось на торжественной церемонии закрытия Года театра

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Итоги XIV областного театрального фестиваля «Маска» и имена его победителей были озвучены 3 декабря на торжественной церемонии закрытия Года театра в Томской области.

В конкурсной программе фестиваля, который проходил с 27 ноября по 3 декабря, приняли участие коллективы из Томска и Северска. На суд зрителей и жюри в составе профессиональных критиков из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга театры представили 14 лучших спектаклей.

В номинации «Спецприз жюри» отмечены актрисы Христина Данилова и Мария Макарова за роли феечек в спектакле «Откуда берутся сказки» (театр «Скоморох», Томск), Денис Иванищев - за роль Гуана в спектакле «Фауст» (Северский театр для детей и юношества), Закир Валиев - за роль в опере «Умница» (Северский музыкальный театр).

Актриса Северского музтеатра Юлия Смирнова получила награду в номинации «Лучший актерский дебют», а Антон Завьялов и Гульназ Абкадырова стали лучшим актерским дуэтом.

Диплом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» вручили Елене Саликовой за роль Турусиной в спектакле «Секрет успеха» (драматический театр «Версия»).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» отмечен актер ТЮЗа Игорь Савиных за роль Семена Семеновича Медведенко в спектакле «Чайка». Лучшая женская роль также у Театра юного зрителя: за главную роль в моноспектакле «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» награды удостоена заслуженная артистка России Ольга Рябова.

Северский молодежный театр «Наш мир» со спектаклем «Тополя и ветер» отмечен дипломом в номинации «Лучший драматический спектакль малой формы». Лучшим музыкальным спектаклем названа опера северского музтеатра «Умница», лучшим драматическим спектаклем большой формы - «Чайка» (Томский ТЮЗ).

В номинации «За честь и достоинство» дипломом отмечена заслуженная артистка России Марина Дюсьметова (Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана).

Напомним, что фестиваль «Маска» проводится с 1993 года при поддержке обладминистрации. Организатор - Томское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU