Михайловская роща в Томске больше не будет памятником природы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-04T09:12:14+03:00

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Любимая горожанами Михайловская роща в ближайшее время станет особо охраняемой природной территории областного значения. Предыдущий статус - памятник природы - был снят решением депутатов Думы Томска на очередном собрании 3 декабря. Как пояснил председатель думского комитета по архитектуре, землепользованию и застройки Андрей Петров, решение носит технический характер.

По его словам, на сегодняшний день роща имеет статус памятника природы местного значения, а также является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) областного значения. Между тем статусом «парк природы» объект может обладать только на уровне субъекта или федерации.

- После решения суда прокуратура города обратила на это внимание и попросила исключить Михайловскую рощу из ООПТ местного значения. Мы создали рабочую группу, долго сомневались, но в итоге пришли к выводу, что роща не может быть и городской, и областной ООПТ. Она осталась парком природы регионального значения.

Все дальнейшие режимы для нее сейчас будут прописаны региональными властями, - рассказал А. Петров.

Скорее всего, роще будет придан статус особо охраняемой природной территорией рекреационного значения. Это позволит продолжить ее благоустройство, притом, что никакого строительства там быть не может.

Напомним, что обустройством зеленого массива муниципалитет занялся в 2015 году. Изначально эту роль взяло на себя специально созданное АО «Рекреационный парк «Михайловская роща», куда вошли инвесторы и меценаты. Впоследствии работы по благоустройству перешли на плечи города, поскольку подрядчик отказался от реализации проекта из-за отсутствия средств.

ИСТОЧНИК KP.RU