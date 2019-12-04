Расселение аварийного жилья в Томске под угрозой срыва

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-04T09:01:57+03:00

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Расселение аварийного жилья в Томске по национальному проекту «Жилье и городская среда» под угрозой срыва. К такому выводу пришли депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительной деятельности Законодательной Думы Томской области.

По нацпроекту в 2019-2024 годах необходимо расселить 131,072 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживает 9 616 человек. В 2019-м в программу вошли Асиновский, Чаинский районы и Томск, на очереди - Каргасокский и Томский районы. В нынешнем году регион получил на эти цели из федерального бюджета 507,75 млн рублей, областное софинансирование составило 15,7 млн.

Что касается областного центра, здесь в 2019-м по нацпроекту должно быть расселено 313 квартир. Сейчас под расселение приобретено более 70 новых квартир, заключено 68 соглашений с жителями, а также объявлены аукционы на покупку еще 73 помещений.

Как сообщила пресс-служба облдумы, ответственные за исполнение программы отмечают: в процессе расселения «аварийки» возникает ряд сложностей.

Во-первых, несоответствие между ценой за квадратный метр, определенной по условиям программы, и той, что существует на рынке. Во-вторых, отсутствие квартир нужной квадратуры на рынке недвижимости Томска. Еще одной причиной неисполнения программы могут стать новые требования Минстроя РФ (с этого года ужесточены требования к качеству жилья для переселения).

В свою очередь, председатель комиссии Александр Шпетер выразил обеспокоенность отсутствием масштабных подготовительных работ по расселению значительных объемов жилья, которые в рамках реализации нацпроекта придутся на 2022-2024 годы.

- Для выполнения больших объемов по расселению необходимы крупные стройки, а не случайные объекты, которые появляются на рынке недвижимости. Нужно выходить на крупные проекты и строить подходящее жилье. Необходимо незамедлительно планировать на 2020 год. А благодаря возможностям других нацпроектов - «Образование» и «Демография», можно успешно расселять и застраивать целый микрорайон Томска, - заявил депутат. Кроме того, А. Шпетер выразил недоумение низкой ценой за «квадрат», установленной на протяжении многих лет для расселения жилья, и предложил пересмотреть ее в сторону увеличения.

Участники договорились рассмотреть все варианты земельных участков в Томске для возможного строительства, а также те участки, которые освобождаются после расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU