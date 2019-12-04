Мэр Томска вручит ключи от квартир жильцам аварийных домов в среду

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-04T08:06:22+03:00

До конца года мэрия планирует вручить ключи от 161 новой квартиры Фото: Архив "КП"

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В среду, 4 декабря, мэр Иван Кляйн проведет выездное совещание, в ходе которого осмотрит несколько квартир, предусмотренных для расселения аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Муниципалитету до конца года предстоит расселить 313 квартир в аварийных домах, где проживает 929 томичей. Собственники 152 квартир получат денежные выплаты за изымаемое жилье, а нанимателям вручат ключи от 161 новой квартиры», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Почти половину квартир (71 единицу) муниципалитет приобрел в новом микрорайоне Радонежский, возведенном ТДСК на ул. Береговой. Бывшие жильцы аварийных домов смогут заселиться в комфортабельное жилье уже к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU