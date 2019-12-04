Причиной гигантской «пробки» в Томске стало массовое ДТП

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-04T07:48:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В «час пик» во вторник, 3 декабря, жители отдаленных районов Томска испытали неудобства, добираясь к своим домам. Дорожная «проба» длиной более двух километров (по данным сервиса «Яндекс. Пробки»), растянулась после 5 часов вечера в районе улиц Осенней и Балтийской. По словам очевидцев событий в социальных сетях, участниками аварии одновременно стали несколько автомобилей марок «Рено», «Мазда» и прочих:

Как сообщили по данному поводу сотрудники пресс-службы УМВД региона, все машины получили незначительные повреждения. Из водителей и пассажиров транспортных средств никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU