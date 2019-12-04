Причиной гигантской «пробки» в Томске стало массовое ДТП
В «час пик» во вторник, 3 декабря, жители отдаленных районов Томска испытали неудобства, добираясь к своим домам. Дорожная «проба» длиной более двух километров (по данным сервиса «Яндекс. Пробки»), растянулась после 5 часов вечера в районе улиц Осенней и Балтийской. По словам очевидцев событий в социальных сетях, участниками аварии одновременно стали несколько автомобилей марок «Рено», «Мазда» и прочих:
Как сообщили по данному поводу сотрудники пресс-службы УМВД региона, все машины получили незначительные повреждения. Из водителей и пассажиров транспортных средств никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU