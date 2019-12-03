2019-12-03T11:16:05+03:00
Общество

Названы имена лучших педагогов томских техникумов

Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: администрация Томской областифото: администрация Томской областиФото: из открытых источников
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В этом году в конкурсе преподавателей ссузов приняли участие 49 человек из 23 колледжей и техникумов Томской области, финалистами стали 14 конкурсантов.

Лучшим преподавателем общеобразовательных учебных дисциплин стала Наталья Комарова из Томского механико-технологического техникума, лучшим мастером производственного обучения — Екатерина Каталевская, преподаватель Томского коммунально-строительного техникума.

Впервые в этом году параллельно профессиональному жюри конкурсантов оценивали сами студенты. Приз «студенческих» симпатий получили Евгений Бебенин (Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса) и Гульжан Сармина (Томский техникум водного транспорта и судоходства).

Добавим, что учредителем конкурса выступил Департамент профессионального образования Томской области, организатором — Региональный центр развития профессиональных компетенций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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