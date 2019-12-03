«Самодвижущийся» автомобиль сбил пешехода и две машины в Томске
В понедельник, 2 декабря, в Октябрьском районе Томска произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Primera, начавшего самопроизвольное движение. Оставшись без присмотра возле жилого дома, иномарка тронулась с места и столкнулась с двумя припаркованными авто и сбила шедшего по двору мужчину.
Пресс-служба УМВД по Томской области уточнила, что инцидент случился в 18:50 часов по адресу ул. Суворова, 4а.
«По предварительным данным, 34-летний водитель припарковал автомобиль Nissan Primera у дома, не приняв необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. В результате автомобиль самопроизвольно начал движение и совершил наезд на два припаркованных автомобиля — Toyota Fun Cargo, BMW-645CI», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники правопорядка отметили, что пострадал 51-летний пешеход. Он получил травмы и был доставлен в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU