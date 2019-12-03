Депутаты городской Думы приняли бюджет Томска на 2020 год

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-03T09:40:47+03:00

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Сегодня на очередном 48-м собрании депутаты Думы города Томска приняли муниципальный бюджет на 2020 год. Его доходы составят 14,36 млрд руб., расходы – около 15,1 млрд с дефицитом в 740 млн руб.

Основные параметры бюджета были скорректированы по итогам работы согласительных комиссий и публичных слушаний, напомнила депутатам заммэра Томска – начальник департамента финансов Ирина Ярцева. В результате доходы бюджета города на 2020 год увеличены на 491,3 млн руб., из которых 308,8 млн – это налоговые и неналоговые доходы, еще 182,5 млн – дополнительные безвозмездные поступления.

Увеличение доходной части бюджета позволило выделить дополнительное финансирование по ряду действующих муниципальных программ. Так, на 194,6 млн руб. увеличены расходы по программе «Расселение ветхого и аварийного жилья», на 117 млн – по программе «Формирование комфортной городской среды», на 26,4 млн – по программе «Развитие дорожного хозяйства».

Выступая на собрании, мэр Томска Иван Кляйн поблагодарил депутатов за совместную работу по рассмотрению бюджета. Он отметил, что членам согласительной комиссии пришлось найти компромисс между доходной частью, необходимостью не наращивать внутренний долг и удержать предельный дефицит бюджета на уровне 10 процентов от собственных доходов.

Поддержать проект главного финансового документа предложил председатель комитета гордумы по бюджету, экономике и собственности Кирилл Новожилов. «На согласительной комиссии удалось прийти к компромиссу, – сказал он. – Нужно понимать, что желаний всегда больше, чем возможностей. При всех отрицательных мнениях нужно принимать документ. Он ничем не хуже чем в прошлом году, а где-то даже и лучше. Предлагаю принять бюджет в таком виде, а дальше продолжать с ним работать».

По итогам голосования 27 депутатов проголосовали за принятие муниципального бюджета, двое – против, еще один воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU