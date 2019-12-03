2019-12-03T08:17:51+03:00
Происшествия

Возле мэрии Томска столкнулась «Газель» с автобусом, есть пострадавшие

ДТП спровоцировало вечернюю дорожную «пробку»
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Вечером понедельника, 2 декабря, на одной из главных транспортных магистралей Томска произошло серьезное ДТП с участием автобуса №16 и автомобиля «Газель». Авария случилась в районе пересечения проспекта Фрунзе и улицы Гагарина, недалеко от областного краеведческого музея и здания администрации Томска.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Томской области, транспортные средства столкнулись около 20:30. В ДТП пострадали два пассажира маршрутного автобуса и один пассажир «Газели», они были доставлены в больницу для осмотра.

Кроме того, авария на Фрунзе спровоцировало дорожную «пробку». Движение, помимо непосредственных участников аварии, блокировал троллейбус, застрявший на дороге после неудачной попытки объехать место ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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