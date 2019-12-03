Ушел из жизни известный томский журналист Александр Красноперов

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-03T08:06:58+03:00

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Второго декабря скончался известный журналист Александр Красноперов. Около трех десятков лет он посвятил работе в различных томских медиа. Причина смерти пока не сообщается.

А. П. Красноперов родился в селе Подгорном Чаинского района Томской области, учился на филологическом факультете ТГУ. После окончания учебы год проработал ассистентом кафедры литературы в абаканском пединституте. Планировал заняться преподавательской и научной деятельностью, однако с 1989 года ушел в журналистику. Работал в разных изданиях, был экономическим и политическим обозревателем. Несколько лет занимал должность заместителя главного редактора «Томских новостей». Затем перешел на телеканал ТВ-2, был автором и ведущим программы «Ближе к делу». Неоднократно становился победителем в ряде областных и сибирских конкурсов журналистского мастерства. С 2015 года штатно в медиа уже не работал.

Корреспондент РИА Томск Андрей Соколов написал о смерти своего друга-журналиста: «Ушел Саша Красноперов. У меня нет слов... Столько близких или просто важных для меня людей ушло за последние два года. Сказать уже просто нечего. Людей такого профессионального и личностного масштаба поискать, и не факт что найдешь, поозиравшись. Царствие небесное».

Редакция «КП-Томск» выражает соболезнования родным и близким Александра Красноперова. Прощание с покойным состоится завтра, 4 декабря, с 12 часов в ритуальном зале на ул. Беленца, 14.

Помочь семье для организации похорон можно, перечислив средства на карту Сбербанка 2202 2019 3460 1143 (Наталия Ивановна Красноперова).

ИСТОЧНИК KP.RU