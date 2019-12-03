2019-12-03T07:41:29+03:00
Недвижимость

Знаменитая томская «Пятихатка» уже не будет прежней

Старейшее общежитие Томского государственного университета поставлено на капитальный ремонт.
Антонина Ленская
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В университете обещают, что после ремонта желающие смогут вернуться в свои комнаты. Фото: Пятихатка. Фото: tsu.ruВ университете обещают, что после ремонта желающие смогут вернуться в свои комнаты. Фото: Пятихатка. Фото: tsu.ru
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С понедельника, 2 декабря, в пятиэтажном здании по улице Никитина, 4, начала работы компания «Электромонтаж». Подрядчику предстоит провести ремонт фасадов и перекрытий, заменить перегородки и инженерные коммуникации. На сегодняшний день «пятихатка» - так называют здание городские старожилы - является старейшим общежитием ТГУ. Со времени строительства капитальный ремонт в нем не проводился, так что в 2017 году прокуратура через суд обязала вуз выполнить ремонтные работы. По итогам торгов подрядчиком стало ООО «Электромонтаж», контракт с компанией заключен на 128 млн рублей.

Общежитие на Никитина уникально: это первый в Томске пятиэтажный дом, который на момент ввода в эксплуатацию был самым большим в Западной Сибири студенческим общежитием. В 1934 году, к 50-летию ТГУ, здание подарили университету в недостроенном виде, и доделывали его сами студенты. Эти команды стали первыми студенческими строительными отрядами. Общежитие сдали в 1935-м, внутри расположились столовые, душевые и спортзал.

Жили студенты в комнатах по двое и по шесть человек. В годы Великой Отечественной войны помещения были переоборудованы под госпиталь.

– Мы проделали большую подготовительную работу: было обследовано здание, выполнено проектирование, проведена экспертиза, определена подрядная организация, – рассказал и. о. проректора ТГУ по административно-хозяйственной работе и строительству Владимир Андриенко. – В общежитии будут выполнены все виды работ, которые предусматривает капремонт. В целом процесс продлится 26 месяцев: первое крыло (по ул. Никитина) планируется отремонтировать за 14 месяцев, второе (по ул. Крылова) – за год.

Сейчас в крыле на Никитина уже не осталось жильцов. «Норма предоставляемой жилплощади на время ремонта – шесть квадратных метров на человека. Но университет не пошел по формальному пути и взял на себя повышенные обязательства», – пояснил проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский.

В общежитии нет ни одной приватизированной или находящейся в собственности жильцов комнаты. Тем, у кого есть другое жилье в собственности (это пять семей), предложили освободить комнаты, и они это сделали. Из оставшихся 50 семей большая часть переехала в новостройку на улицу Архитекторов, в микрорайон Зеленые Горки. Некоторые жильцы добровольно переселились в другое крыло, а несколько семей сняли квартиры. ТГУ ежемесячно выделяет по 16 тысяч рублей на аренду однокомнатной квартиры и по 19 тысяч – двухкомнатной. Как сообщает пресс-служба вуза, университет готов выплачивать эти суммы до полного завершения капремонта и возвращения обитателей в общежитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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