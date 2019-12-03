Проект томских писателей «От классиков — к современникам» победил в конкурсе Фонда президентских грантов

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-03T06:46:35+03:00

Всего до лета 2020 года томские писатели посетят 195 учреждений Фото: из открытых источников

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С начала ноября томские авторы побывали в восьми вузах, 16 колледжах и техникумах Томска. Творческие встречи посетили более 1350 студентов и преподавателей.

Проект Томской областной писательской организации «От классиков — к современникам» в 2019 году победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Его реализация стала возможной благодаря изданию уникального 9-томника «Библиотека томской поэзии и прозы», выпущенного при поддержке губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Всего до лета 2020 года томские писатели в рамках проекта посетят 195 учреждений образования и социальной сферы Томска и Томского района. Каждому они подарят по 9-томнику, объединившему лучшие произведения современных томских поэтов и прозаиков. В дальнейшем литераторы планируют охватить проектом все муниципалитеты региона.

«Радует, что интерес к художественному слову в молодежной среде не угас. Наша задача — поддерживать его и знакомить молодое поколение с богатыми литературными традициями региона», — отметил председатель Томской областной писательской организации Геннадий Скарлыгин, подводя итоги первого этапа проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU