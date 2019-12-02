На фестивале кино в Томске представят чешскую «черную» комедию

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-02T11:05:33+03:00

Ива Янжурова - одна из самых известных в Чехии актрис театра, кино и телевидения. Фото: kinopoisk.ru Фото: из открытых источников

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Сегодня, 2 декабря, в 19 часов в развлекательном центре «Fакел» на Фестивале кино стран Европейского Союза состоится показ фильма «Террористка» (16+). Его сценарий был написан специально под легенду чешского театра и кино - актрису Иву Янжурову, дважды удостоенную главной национальной кинопремии «Чешский лев».

Сейчас этой популярной на родине исполнительнице 78 лет. Зрители могут помнить ее по работе в сериале «Больница на окраине города», который в 1990-х демонстрировался на российском телевидении. Главная героиня фильма режиссера Радека Байгара - вышедшая на пенсию учительница, всегда верившая, что победить зло можно только добром. Но в итоге в борьбе с хамством и беззаконием она берет в руки дробовик.

Фестиваль кино стран ЕС проходит при поддержке администрации Томской области с 22 ноября по 4 декабря в кинотеатре «Fакел». В его программу вошли 15 кинематографических новинок из 15 стран Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU